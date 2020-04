"Cosa le dicevi sempre". Adriana Volpe in crisi con il marito? Il post di Roberto per il papà morto: un indizio (Di sabato 11 aprile 2020) "Il mio primo compleanno senza di te". Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ricorda su Instagram il padre, morto poche settimane fa per coronavirus a 76 anni. Un lutto improvviso che ha travolto anche la showgirl, che proprio dopo la scomparsa del suocero ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip su due piedi. Nel frattempo, uscita dalla casa, si sono rincorse le voci di una crisi coniugale, anche a causa della "tenera amicizia" con Andrea Denver nata nel reality e che per la verità la Volpe ha sempre cercato di tenere come tale. Il posto di Parli per il padre, lungo e commovente, chiama in causa anche lei. "Caro papà, sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu a festeggiare per me!". Poi l'aneddoto emozionante: "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 aprile 2020) "Il mio primo compleanno senza di te".Parli,di, ricorda su Instagram il padre, morto poche settimane fa per coronavirus a 76 anni. Un lutto improvviso che ha travolto anche la showgirl, che proprio dopo la scomparsa del suocero ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip su due piedi. Nel frattempo, uscita dalla casa, si sono rincorse le voci di unaconiugale, anche a causa della "tenera amicizia" con Andrea Denver nata nel reality e che per la verità lahacercato di tenere come tale. Ilo di Parli per il padre, lungo e commovente, chiama in causa anche lei. "Caro papà, sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu a festeggiare per me!". Poi l'aneddoto emozionante: "La ...

Noovyis : ('Cosa le dicevi sempre'. Adriana Volpe in crisi con il marito? Il post di Roberto per il papà morto: un indizio)… - Angelredblack1 : @Alessan00172574 @MilanNewsit Baiocchini quando diceva di Ibra dicevi che non sa nulla. Ora su Pioli azzecca? Va be… - AlexFaedda : @GiuseppeConteIT La bodenza di fuoco da 400 miliardi che fine ha fatto? Dicevi 'una cosa mai vista' e difatti è cos… - lomar67 : @SkyTG24 Ma brutto bamboccio,ti ricordi cosa dicevi solo 2 mesi fá sul covid???? - MadameVide : RT @estrema_testa: un ticchettio e una tenda verde, mi sono seduto su una sedia mentre facevi il letto. Stendevi il lenzuolo come fosse una… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicevi Storari: 'Conte? Ecco cosa diceva di Vucinic' VIDEO ilBianconero La voce del Trentino

Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo”, afferma Giorgia Meloni che si rivolge al Colle: “Il Presidente della ...

Adriana Volpi in crisi con Roberto Parli? Il post del marito per il papà morto: "Cosa le dicevi sempre". Un segnale

Mi ricordo ad Adriana dicevi sempre: 'Tu sei da prima serata, devi condurre Sanremo!’". Riferimenti che a molti non sembrano casuali e un tentativo per riavvicinarsi ad Adriana. Vero? Falso? La Volpe ...

Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo”, afferma Giorgia Meloni che si rivolge al Colle: “Il Presidente della ...Mi ricordo ad Adriana dicevi sempre: 'Tu sei da prima serata, devi condurre Sanremo!’". Riferimenti che a molti non sembrano casuali e un tentativo per riavvicinarsi ad Adriana. Vero? Falso? La Volpe ...