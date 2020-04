Contagi coronavirus: le positività Regione per Regione. Le 10 Province più colpite in Italia, Lombardia e Milano in testa (Di sabato 11 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha colpito l’Italia e il decreto governativo ha previsto una chiusura praticamente totale del Paese fino al 13 aprile. Diamo uno sguardo al numero di Contagi Regione per Regione e alle 10 Province col maggior numero di casi. Precisiamo che il numero comprende malati, morti e guariti. Contagi DA coronavirus IN ITALIA: LA CLASSIFICA Regione PER Regione (11 aprile): 1. Lombardia 57.592 2. Emilia Romagna 19.635 3. Piemonte 16.008 4. Veneto 13.768 5. Toscana 6.958 6. Liguria 5.376 7. Marche 5.211 8. Trentino Alto Adige 4.927 9. Lazio 4.723 10. Campania 3.517 11. Puglia 2.904 12. Friuli Venezia Giulia 2.393 13. Sicilia 2.364 14. Abruzzo 2.120 15. Umbria 1.309 16. Sardegna 1.091 17. Calabria 915 18. Valle d’Aosta 902 19. Basilicata 312 20. Molise 246 LE 10 Province CON PIÙ Contagi IN ITALIA (11 aprile): 1. Milano 13.268 2. Brescia ... Leggi su oasport Bollettino coronavirus 11 aprile 2020 : morti - contagiati e guariti

