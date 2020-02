Studente arrestato in Egitto, l’avvocato a TPI: “Bendato, torturato con i cavi elettrici e minacciato di morte” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il copione è sempre lo stesso. Ogni giorno qualche cittadino in Egitto improvvisamente scompare e non per magia, ma per mano consapevole del governo egiziano. Dopo alcune ore o giorni in cui si perdono le tracce di queste persone, le stesse ricompaiono in un luogo sconosciuto, immersi nel nulla in qualche bunker lontano da occhi indiscreti. Quello che accade in quelle stanze è cosa ormai tristemente nota: i reati di cui vengono accusati sono spesso frutto di invenzione, anche se sono semplicemente oppositori del regime, manifestanti, dissidenti, avvocati o attivisti che in qualche modo “minano la sicurezza dell’Egitto”. Anche Patrick George Zaki, Studente egiziano di 28 anni dell’università di Bologna, si è macchiato della stessa colpa. Qualcosa di ciò che ha pubblicato sui social o che ha scritto nei suoi post ha fatto sì che per lui scattasse un mandato di ... tpi

Radio3tweet : Patrick Zaki, egiziano, studente all'Università di Bologna, è stato fermato al Cairo, interrogato, arrestato. Cosa… - Agenzia_Ansa : Studente arrestato in Egitto, cresce la preoccupazione #ANSA - HuffPostItalia : Studente arrestato in Egitto, cresce la preoccupazione -