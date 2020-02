Romina Power irriconoscibile su Instagram: quel drastico cambiamento di look (Di martedì 11 febbraio 2020) Questo articolo Romina Power irriconoscibile su Instagram: quel drastico cambiamento di look è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power posta una foto su Instagram in cui si fa fatica a riconoscerla: il suo taglio di capelli è davvero drastico. Romina Power, con l’esibizione in coppia con Al Bano sul palco dell’Ariston, dove, dopo tantissimi anni, ha cantato per la prima volta un brano inedito scritto per la coppia da Cristiano Malgioglio, ha … youmovies

Raiofficialnews : Con oltre 617mila visualizzazioni, la prima serata di #Sanremo2020 è l’evento più visto in diretta streaming. Il pi… - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - radiofmfaleria : Al bano e Romina Power - Raccogli l'attimo -