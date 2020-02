Pronto soccorso Moscati: “Il Piano per la gestione del sovraffollamento non funziona” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa Cisl Funzione pubblica IrpiniaSannio denuncia quanto di più sbalorditivo e inimmaginabile è accaduto sabato scorso presso l’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale «Moscati». «Gli operatori del reparto hanno segnalato – afferma Mario Walter Musto coordinatore della Sanità pubblica e privata della Cisl Fp IrpiniaSannio – che in seguito alla dimissione di un paziente il Pronto soccorso ha immediatamente provveduto ad inviare un paziente per un nuovo ricovero presso l’Unità operativa di Malattie infettive il tutto senza attendere che venissero eseguite le normali e consuete operazioni post-dimissione paziente». «La circostanza che ha letteralmente strabiliato e stupito il suddetto personale – dichiara Salvatore Armato dirigente sindacale Cisl Fp IrpiniaSannio – è stato l’aver appreso, solamente in quel momento, ... anteprima24

