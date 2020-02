"Non dare farmaci a tuo figlio": morto bimbo/ Mamma ha seguito consiglio no-vax (Di martedì 11 febbraio 2020) bimbo morto per influenza a soli 4 anni, la Mamma ha ascoltato i consigli dei no vax rifiutando la medicina prescritta dal medico: tragedia in Colorado. ilsussidiario

caritas_milano : 'Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quando amore… - CarloCalenda : Perché non si rendono conto che in assenza di crescita, dare più soldi con una mano, vuol dire togliere più soldi c… - AndreaBricchi77 : Esattamente. Se la dirigenza ha mentalità perdente, tutto viene di conseguenza. Dare il Milan prima a Giampaolo e p… -