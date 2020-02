METEO: solito copione o novità? I modelli matematici di previsione (Di martedì 11 febbraio 2020) In questa fase METEO piuttosto anonima e ripetitiva i lettori si chiederanno se ci sarà un possibile scossone a breve: nei precedenti articoli, avevamo accennato che i modelli erano piuttosto tutti concordi nel non prevedere fasi fredde sul nostro paese, ma anzi, l'arrivo di un nuovo, ennesimo periodo mite.Le conferme giungono appieno: niente gelo, niente fasi perturbate ricche di pioggia, ma solo periodi asciutti, miti e ventosi. Situazione di questi giorni: tipo di tempo oramai consolidato e ripetitivo. L'Europa è spaccata in due: al nord con fasi METEO gelide e tempestose, al sud (e quindi in sede mediterranea) con periodi miti, spazzati di tanto in tanto da qualche episodio ventoso e da qualche pioggia qua e là, sicuramente utile ma non risolutrice dello stato siccitoso presente in numerose regioni italiane. Tendenza a 7 giorni: l'impronta rimane la ... meteogiornale

METEO - due giorni di caldo insolito poi spazio all’irruzione Artica : Secondo le previsioni Meteo , il caldo insolito continuerà a colpire l’Italia. Da mercoledì però spazio all’irruzione Artica , con l’inverno che ci riprova. Capovolgimento inaspettato delle condizioni Meteo rologiche sulla penisola italiana. Infatti dopo altri due giorni di caldo insolito , il freddo è pronto a tornare, riportando temperature più consone al periodo. Infatti dopo questi due giorni […] L'articolo Meteo , due ...

Polo depressionario sul Medio Oriente - è allarme METEO per freddo insolito : PREVISIONI meteo : nel corso di questo weekend un Polo freddo in quota con vorticità molto intensa e del tutto insolito per queste zone, attraverserà il Medio Oriente , posizionandosi sopra il Kuwait e dirigendosi poi in direzione dell'Iran e gli Emirati Arabi Uniti. A causa dell'attraversamento di aree completamente desertiche, il vortice depressionario perderà gran parte della propria umidità, le precipitazioni previste sono piuttosto scarse ...

Il METEO delle Feste : per gli esperti sarà un Natale insolito : Natale è ormai alle porte. Tra meno di una settimana milioni di famiglie Festeggeranno e per le varie attività in programma sarà importante sapere cosa riservano le previsioni del meteo. Per gli esperti, quello del 2019 sarà un Natale “insolito“. Babbo Natale porta il sole sull’Italia Gli esperti de Ilmeteo.it hanno rilanciato le ultime notizie arrivate dal Centro meteo Europeo, per farci sapere che tempo dovremo aspettarci per i prossimi ...

