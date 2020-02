Meningite alla scuola Piscicelli, maestra in condizioni preoccupanti. Profilassi per i bambini (Di martedì 11 febbraio 2020) Restano ancora preoccupanti le condizioni dell'insegnante della scuola Piscitelli del Vomero che è stata ricoverata nelle scorse ore al Cotugno di Napoli per Meningite. L'Asl Napoli 1 ha disposto la Profilassi per i "contatti stretti", ovvero i bambini delle classi in cui insegna la donna, i colleghi e il personale non docente della scuola. fanpage

