Joker | Zazie Beetz | Al film non serve un sequel

Intervistata durante la cerimonia degli Oscar, Zazie Beetz si è detta contraria ad un possibile capitolo due di Joker. Zazie Beetz è convinta che a Joker non serva un sequel. L'attrice, che nel cinecomic ha interpretato il ruolo di Sophie, pensa che un sequel non sia una buona idea ed è contraria ad un'ipotesi di questo genere. Intervistata da MTV News sul red carpet, poco prima dell'inizio della cerimonia degli Oscar, Zazie Beetz ha espresso in modo netto il suo disappunto riguardo all'ipotesi di un Joker 2. Perciò, a meno di ulteriori sorprese, è davvero improbabile che potremo rivedere un secondo capitolo dedicato al clown pazzoide di Gotham City. "Ah, non lo so. Non penso che ci sia un ...

