Istat, 117mila italiani in meno: si tratta del "ricambio naturale" più basso in oltre un secolo (Di martedì 11 febbraio 2020) Lo studio dell'Istat sulle nascite ha confermato un calo netto. 117mila italiani in meno rispetto al 2018. Centro e Mezzogiorno in negativo. ROMA – Il calo delle nascite è stato confermato dall'ultimo studio dell'Istat. L'Istituto di statistica ha messo in evidenza come nel 2019 sono stati 67 bambini ogni 100 residenti che sono morti. Un crollo rispetto all'anno prima con 117mila italiani in meno. "Si tratta del livello di ricambio naturale più basso mai espresso dal Paese dal 1918". La differenza è infatti di 212mila unità. Solo dieci anni ne nascevano 96 su 100 persone morte. Non si ferma il calo della popolazione Il calo della popolazione in Italia non si ferma. E' quinto anno consecutivo che il numero viene visto a ribasso. La diminuzione è dovuta alle nascite che sono decisamente inferiori ai decessi. Nel 2019 sono ...

