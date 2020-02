I vinili dei Pink Floyd da avere assolutamente nella tua collezione (Di martedì 11 febbraio 2020) Band inglese di fama planetaria, con milioni di fan di tutte le età e in ogni parte del mondo, i Pink Floyd hanno realizzato durante la loro carriera alcuni album simbolo della musica rock. Dischi come Wish you were here, The dark side of the Moon e The Wall hanno segnato un’epoca, rimanendo attuali ancora oggi con le loro tematiche di rottura e introspezione. Vediamo quali sono i migliori vinili dei Pink Floyd da acquistare assolutamente per una collezione davvero completa. Vinile Pink Floyd “Wish you were here” Tra i dischi in vinile dei Pink Floyd da comprare c’è senza dubbio Wish you were here, il nono album della rock band inglese uscito nel 1975. La fuoriuscita del fondatore del gruppo, Syd Barrett, spinge i Pink Floyd alla scrittura di due brani storici del disco, il classico intramontabile Wish you were here e soprattutto Shine on you crazy diamond. Capolavoro indiscusso, ... optimaitalia

