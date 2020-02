Gf Vip: i voti della decima puntata tra baci focosi e crisi di coppia (Di martedì 11 febbraio 2020) Tra nuove dinamiche all’interno della casa, baci passionali e litigi di coppia, la penna di The Social Post è pronta a segnare i voti sul registro della decima puntata del Grande Fratello Vip. Sufficienti in condotta: i concorrenti che hanno meritato un bel voto CLIZIA INCORVAIA 8 – Aleggia il fantasma di Francesco Sarcina, da Sanremo il frontman de Le Vibrazioni entra nella casa del GF attraverso il testo del brano presentato al Festival. La canzone, intitolata Dov’è? è, secondo le dichiarazioni di Sarcina, il riassunto di un vissuto intenso e personale, la canzone parla infatti della ricerca di una felicità ormai perduta. “La felicità devi trovarla dentro te stesso, Francesco Sarcina è una persona estremamente sofferente”, commenta Clizia. Ad oggi, per lei la gioia è aver ritrovato se stessa. Consiglia a Sarcina di “Liberarsi dalle sovrastrutture, dal suo metapersonaggio”. ... thesocialpost

