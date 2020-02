Federico Rossi, ha subito un’intervento molto delicato, ecco dove (FOTO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Il cantante del duo Benji e Fede, Federico Rossi, si è sottoposto ad un intervento alla lingua e per questo è sembrato lontano dalla fidanzata Paola, ma rimedierà La storia d’amore tra Paola di Benedetto e Federico Rossi ha fatto sognare i fan della coppia. Tuttavia, da un po’ tutti hanno notato che Federico non ha risposto alla richiesta di Paola. La giovane modella nei giorni scorsi aveva lanciato al fidanzato un appello per farle una sorpresa visto che lei è nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Infatti, la bella Paola ha sentito molto la mancanza del fidanzato, e spera che lui si faccia sentire. Rossi invece è stato silente, ma non perché avesse qualcosa con la fidanzata. Semplicemente il cantante si è sottoposto ad un intervento delicato alla lingua e non parla molto bene. Per non far preoccupare la fidanzata ha preferito non rispondere. Nella casa Paola parla spesso di ... kontrokultura

