Due italiani su tre sono d’accordo con il divieto di fumo all’aperto (Di martedì 11 febbraio 2020) (Foto: Getty Images) Vietare le sigarette all’aperto? Per due italiani su tre è una buona idea. Peccato che poi sarebbe, secondo la maggioranza, impossibile controllare e multare chi trasgredisce. sono i risultati di un sondaggio condotto da YouGov – una delle principali società di ricerche di mercato globali – per Wired a fine gennaio, sulla scia delle proposte del sindaco di Milano Beppe Sala di vietare il fumo alle fermate degli autobus, nello stadio di San Siro e in generale all’aria aperta. Motivo? Fumare inquina l’ambiente (e non poco). Il sondaggio sullo stop alle sigarette è stato effettuato su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne composto da 1008 persone. Tre i quesiti a cui rispondere: 1) si è o meno d’accordo con la proposta?; 2) il veto dovrebbe valere anche per le sigarette elettroniche?; 3) sarebbe possibile controllare e sanzionare i ... wired

