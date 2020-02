Coronavirus, scoperti contagi anche tra chi non è mai stato in Cina (Di martedì 11 febbraio 2020) Alla fine il dato che tanto temevamo è arrivato: salito a 1.016 l’ultimo bilancio delle vittime causate dall’epidemia di nuovo Coronavirus in Cina. Ne hanno dato notizie le autorità sanitarie di Pechino, dopo che ieri sono morte oltre 100 persone, un numero maggiore rispetto al giorno precedente, quando si erano contate 97 vittime. La commissione sanitaria nazionale ha specificato che 103 delle ultime 108 vittime sono state registrate nella provincia di Hubei, focolaio del virus. I contagi invece incrementano fino a 37.626 i contagi. “Con il 99% dei casi di Coronavirus Cina, questa è ancora una emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo”, ha spiegato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo oggi a Ginevra il forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo Coronavirus ... caffeinamagazine

