Conversano non risparmia Serena: “Corna sono indelebili”, nuovo attacco (Di martedì 11 febbraio 2020) Giovanni Conversano non risparmia Serena Enardu dopo lo scontro con Pago al Gf Vip 4 Gli appassionati di Grande Fratello Vip, e soprattutto di Uomini e Donne, sanno bene che quando c’è Serena Enardu in televisione arriva più o meno puntuale il commento di Giovanni Conversano su Instagram. Ed è quello che è successo stasera … L'articolo Conversano non risparmia Serena: “Corna sono indelebili”, nuovo attacco proviene da Gossip e Tv. gossipetv

veryval_ : GRAZIE GIOVANNI CONVERSANO CONTINUA NON FERMARTI TI PREGO ?????????????? #GFvip - emorgan83 : Se fosse stato per me questa non esisterebbe più dal trono di Conversano. Da lá si vedeva il livello. #gfvip - gherbitz : di Conversano? Ovvio che sì. Non solo! Pure Elga la gemella identica finí sul trono! Una donna manipolatrice, oppor… -