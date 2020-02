Coletta dopo Sanremo: “Da Fiorello a Bolle , ecco chi vorrei su Rai 1” (Di martedì 11 febbraio 2020) Stefano Coletta festeggia in modo trionfale il passaggio da Rai 3 a Rai 1 con un Festival di Sanremo indimenticabile. Il neo direttore della rete ammiraglia si è trovato però a fare i conti con le accuse e le diffide di Teresa De Santis, direttrice fino al giorno della presentazione di Sanremo 2020 tanto che c’era solo il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano in rappresentanza della tv pubblica. La scelta di Amadeus è stata voluta dalla De Santis, anche quella di Fiorello, ma ora Stefano Coletta che è in Rai dal 1991 avrà l’occasione di dimostrare che può ottenere grandi risultati anche operando al 100% in piena libertà decisionale. Stefano Coletta ha proprio raccontato in un’intervista su La Repubblica qual è la verità sul Sanremo dei record, come aveva anche ribadito in conferenza stampa: “Quando si fa televisione solo il lavoro editoriale può tenerti al riparo da sterili ... giornalettismo

