Borgo Sant’Antonio Abate, organizzata riunione per regolamentare spazi mercatali (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sopralluogo congiunto al Borgo Sant’Antonio Abate, dove una rappresentanza di esercenti della zona ha incontrato le commissioni Ambiente e Giovani del Comune di Napoli, l’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale, delegati della Napoli Servizi ed alcuni funzionari del commissariato Vasto Arenaccia della Polizia di Stato. Già in passato si è più volte discusso di una riqualificazione delle aree mercatali più antiche della città. Soltanto negli ultimi mesi però il livello di attenzione sulla zona sembra essersi alzato. Nel mese scorso c’è stato un importante blitz delle forze dell’ordine per contrastare l’illegalità del posto. I rappresentati comunali che hanno fatto parte del sopralluogo si sono detti convinti “della necessità che si metta finalmente mano a una sistemazione del ... anteprima24

