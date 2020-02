Bankitalia: in calo sofferenze bancarie

sofferenze bancarie sono risultate in deciso calo.E' quanto si ricava dai dati forniti dalla Banca d'Italia. Le sofferenze sono diminuite del 17,3% sui 12 mesi del 2019, e a novembre la riduzione era stata del 23,5%. Quelle lorde sono così scese a 50,1 mld contro i 55,2 mld di novembre e i 55,9 di ottobre,mentre quelle nette sono passate a 27 mld contro i 29 di novembre. Giù dell'1,9% i prestiti alle imprese,quelli alle famiglie in crescita del 2,6%.(Di martedì 11 febbraio 2020) A seguito delle operazioni di cartolarizzazioni di fine 2019, a dicembre lesono risultate in deciso.E' quanto si ricava dai dati forniti dalla Banca d'Italia. Lesono diminuite del 17,3% sui 12 mesi del 2019, e a novembre la riduzione era stata del 23,5%. Quelle lorde sono così scese a 50,1 mld contro i 55,2 mld di novembre e i 55,9 di ottobre,mentre quelle nette sono passate a 27 mld contro i 29 di novembre. Giù dell'1,9% i prestiti alle imprese,quelli alle famiglie in crescita del 2,6%.(Di martedì 11 febbraio 2020)

