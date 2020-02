Torino Under 17, pareggio a reti bianche contro la Virtus Entella (Di lunedì 10 febbraio 2020) Torino Under 17, pareggio a reti bianche contro la Virtus Entella per il gruppo 2003 del tecnico Franco Semioli pareggio a reti inviolate per il Torino Under 17 del tecnico Franco Semioli. I granata, infatti, hanno impattato per 0-0 in casa contro la Virtus Entella. Con il punto ottenuto, il gruppo 2003 sale al quinto posto in classifica a quota 24 punti. Nel prossimo turno sfida in trasferta contro la Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

