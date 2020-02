Tennis: Beatriz Haddad Maia squalificata per doping, potrà tornare in campo a maggio (Di martedì 11 febbraio 2020) Squalifica retroattiva per la brasiliana Beatriz Haddad Maia, trovata positiva alcuni mesi fa a un test antidoping eseguito durante il torneo WTA di Bol, in Croazia. La giocatrice era stata pizzicata per Enobosarm e Ligandrol, anabolizzanti. In conseguenza della retroattività della squalifica, la teoria vorrebbe che alla giocatrice siano tolti tutti i punti guadagnati, oltre ai premi in denaro; la brasiliana, però, da Wimbledon non ha più messo piede in campo e per questa ragione il suo ranking di numero 147 (prima del Brasile) non subisce modifiche. Haddad Maia, in base alla durata della squalifica, potrà dunque tornare a giocare nel mese di maggio, sul finire della stagione sulla terra rossa. La brasiliana ha disputato una finale in carriera, sul cemento di Seul nel 2017, persa contro la lettone Jelena Ostapenko. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL ... oasport

