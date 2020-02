Sconcerti: la Juve sembra una libreria dell’Ikea montata male (Di lunedì 10 febbraio 2020) Severo il giudizio di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera nei confronti della Juventus La Juve si è normalizzata, è diventata banale, fino a far venire il dubbio che il problema non sia la presunzione, ma una qualità inferiore a quella che gli è stata sempre attribuita. La mancanza di alcune pedine fondamentali della formazione ha reso la Juve una specie di libreria dell’Ikea avvitata male, sbanda da una parte all’altra sotto il peso dei libri. Non ha sicuramente perso già lo scudetto ed è comunque in corsa per la Champions, ma i problemi continuano ad aumentare invece di sembrare risolti I problemi di inserimento di Sarri nel suo mondo, le assenze e i crucci da vecchia grande squadra hanno finito per banalizzarla. Non c’è più un singolo problema di orgoglio sbagliato. Gli errori sono sparsi su tutta la squadra e su molti fronti, compreso quello atletico. Infatti Sarri dice che le ... ilnapolista

