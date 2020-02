Napoli, si ferma la Metro: passeggeri bloccati in galleria nel convoglio per 40 minuti al buio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Ancora disservizi sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Questa mattina, un convoglio è rimasto bloccato per un guasto alla linea tra le stazioni Montedonzelli e Medaglie d’oro. I passeggeri sono rimasti al buio, ed è stato necessario aprire le porte di emergenza. Solo dopo essere giunti alla stazione di medaglie d’oro, dopo un’attesa di circa 40 minuti, il treno è stato fermato e tutti i passeggeri sono potuti scendere, in attesa, sulla banchina, di un altro treno. L'articolo Napoli, si ferma la Metro: passeggeri bloccati in galleria nel convoglio per 40 minuti al buio proviene da Ildenaro.it. ildenaro

