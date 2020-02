Napoli, rinnovato l’accordo con lo sponsor tecnico Kappa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Novità in casa Napoli. La società partenopea ha appena annunciato di aver rinnovato l’accordo con lo sponsor tecnico Kappa, che vestirà gli azzurri per altre due stagioni. Il rapporto tra Napoli e Kappa era iniziato nel 2015 e sarebbe finito il 30 giugno 2020. Di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale dei partenopei. “Il Gruppo BasicNet e la SSC Napoli S.p.A. sono lieti di annunciare il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione fra la società partenopea, già vestita Kappa dal 2015, ed il marchio del Gruppo torinese per due ulteriori Stagioni Sportive. Il rinnovo di due anni rispetto l’accordo in scadenza al 30 giugno 2020 è stato fortemente voluto da Marco Boglione – Presidente della BasicNet Spa – e da Aurelio De Laurentiis – Presidente della SSC Napoli – nell’ottica di poter discutere i ... anteprima24

sonoNAPnonITA : Quando di lunedì mattina scoprì che il Napoli ha rinnovato il contratto per altri due anni con #Kappa. - Partenope_cf : RT @dangelosalvato5: Ghoulam quando ha rinnovato il contratto con il Napoli -