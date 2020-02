La7, scontro Paniz-Taverna: “Perché non paga una casa a sua madre con i 17mila euro di stipendio?”. “Taccia. Pensi al suo di vitalizio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) scontro a Non è l’Arena di Massimo Gilletti, su La7, tra l’esponente di Forza Italia Maurizio Paniz e la senatrice del Movimento 5 stelle Paola Taverna. “Alla senatrice che parla molto di giustizia sociale, ricordo che con i 17mila euro che prende come vicepresidente del Senato potrebbe anche prendere sua mamma, toglierla dalla casa popolare, darle un appartamento, pagarle l’affitto e lasciare che quell’appartamento vada a chi ne ha diritto”, attacca l’azzurro. “Non le permetto di parlare di mia madre non sapendo neanche come stanno le cose al livello giuridico. Lei ha fatto una delle sue più brutte figure perché mia madre ha perso una causa che ha fatto legalmente come cittadina e oggi vive a casa mia, in un appartamento a Torre Maura di 50 metri quadri. Io non prendo nessun emolumento in più perché come Movimento mi taglio lo stipendio e ... ilfattoquotidiano

