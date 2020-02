Incidente in piazza Grosso a Milano: auto contro tram (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un’auto si è scontrata contro un tram in piazza Grosso a Milano: l’Incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 10 febbraio. Ancora ignota la dinamica del sinistro. Seguiranno aggiornamenti. notizie

LuceverdeRadio : RT @atm_informa: ?? Un incidente stradale in piazza S. Giorgio/Torino ci costringe a queste modifiche di percorso: - #tram2: devia tra Orefi… - LuceverdeMilano : RT @atm_informa: ?? Un incidente stradale in piazza S. Giorgio/Torino ci costringe a queste modifiche di percorso: - #tram2: devia tra Orefi… - kadei15 : RT @atm_informa: ?? Un incidente stradale in piazza S. Giorgio/Torino ci costringe a queste modifiche di percorso: - #tram2: devia tra Orefi… -