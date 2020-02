Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come i voti dei vari partiti sono più o meno stabili. Continua la crescita del Partito Democratico, malgrado le difficoltà del Governo. Pesante il calo della Lega che perderebbe un punto percentuale in una sola settimanaL'ultimo sondaggio è di:- Swg per il Tg La7 del 10 febbraioLega - 32,2% (-1,1% rispetto al 3 febbraio)M5S - 14% (+0,1%)Pd - 20,7% (+1%)FdI - 10,8% (+0,6%)FI - 5,8% (-0,5%)Italia Viva - 4,2% (+0,1%)- Winpoll per "Sole 24 Ore" del 6 febbraioLega - 31,8% Pd - 22,6% M5S - 12,7% FdI - 11,6% FI - 4,8% Italia Viva - 3,8% Index per Piazzapulita del 6 febbraioLega - 31,5% (+0,1% rispetto al 30 gennaio)M5S - 15,2% (-0,2%)Pd - 19,2% (+0,2%)FdI - 11,1% (-0,1%)FI - 5,9% (-0,1%)Italia Viva - 4,2% (+0,2%)- Emg per Agorà del 6 febbraioLega - 30% (-0,1% rispetto al 30 gennaio)Pd - 21,2% (+0,1%)M5S - 14,3% ... panorama

