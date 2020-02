Foibe, corona d’alloro per ricordare gli esuli che furono ospitati a Capodimonte (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domani alle 11, al Real Bosco di Capodimonte, il vicesindaco di Napoli Enrico Panini interverrà alla cerimonia di deposizione di una corona d’alloro in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati che trovarono ospitalità nel ‘centro raccolta profughi di Capodimonte’. L'articolo Foibe, corona d’alloro per ricordare gli esuli che furono ospitati a Capodimonte proviene da Ildenaro.it. ildenaro

