Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli felice con Charley, ma lui indossa la fede (Di lunedì 10 febbraio 2020) Eros Ramazzotti torna a far parlare del rapporto con la bella Marica Pellegrinelli, seppur in maniera del tutto inconsapevole. Il cantante, con un gesto semplicissimo, ha lanciato al mondo (e alla sua ex) un segnale che sembra parlare di un amore che non finirà mai. Il magazine Nuovo ha scattato alcune immagini di Ramazzotti a Milano: non durante un’occasione ufficiale, ma in occasione di un tenerissimo momento quotidiano. Eros stava infatti portando a casa, da scuola, i due figli nati proprio dalla relazione con Marica, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Fin qui niente di strano: mamma e papà, dopo la fine di un amore durato oltre dieci anni, condividono l’affido dei figli e passano con loro uguale tempo. Tuttavia al fotografo non è sfuggito un dettaglio, che si trovava precisamente all’anulare della mano sinistra di Eros. Il cantante, come appare nella foto sul ... dilei

WeAreTennisITA : A #Sanremo2020 c'è stata un'improvvisata di Novak Djokovic, salito sul palco per cantare ??? 'Terra Promessa' di Ero… - RaiRadio2 : ?? Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri ?? #Sanremo1984: @RamazzottiEros cantava la… - francescoargon1 : @Stefanialove_Of ti sbagli musica è eros ramazzotti 1990 -