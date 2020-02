Dal Comune alla Regione, Mastella: “Ora ho le mani libere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Crisi al Comune di Benevento, rapporti con la Lega di Salvini, elezioni regionali. Ed ancora, la presidenza De Luca, la giustizia ed i vitalizi. Clemente Mastella, sul quotidiano Libero, analizza una fase delicata della sua lunga carriera politica. Mastella e la… CRISI AL Comune “Presto terrò una conferenza stampa per chiarire tutto. Non c’erano più le condizioni tra minacce, gruppi e gruppetti. E poi la Lega che mi votava contro. C’era una consigliera (Pedà, ndr) col marito presidente del consiglio comunale che votava sempre per me, prima di voltarmi le spalle. Ho venti giorni di tempo per statuto, forse mi prendo quelli di Forza Italia e la lista mia e mi tolgo questi dalle scatole”. Mastella e le ELEZIONI REGIONALI “I sondaggi mi danno al 42% ma se la Lega non mi vuole a Benevento, figuriamoci in ... anteprima24

virginiaraggi : Ecco gli aggiornamenti dal Campidoglio di questa settimana: - SalaLettura : RT @Carmen24583545: Nessuna lista di cose da fare. Ogni giornata sufficiente a se stessa. Ogni ora. Non c’è un dopo. Il dopo è già qui. Tut… - plums_the : @beptr51 @GioDovee @AndreaLongoni5 @gario79 @FabRavezzani Hanno mostrato la linea in comune presa dal Var, ma potev… -