Come Una Madre, Ultima Puntata: La Resa Dei Conti! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Come una Madre, trama Ultima Puntata: Angela si trova costretta a dover prendere decisioni davvero coraggiose. Ormai il suo viaggio è finito e la Graziani deve agire… La fiction Come una Madre è già arrivata alla sua Ultima Puntata. I telespettatori sono rimasti entusiasti dell’originalità della serie tv, molto commovente con tinte di giallo, che ha anche messo in risalto le qualità di Vanessa Incontrada. Ora però per Angela arriva il momento finale e questo non può che mettere molto sotto pressione sia lei che Bruno e Valentina. Prima di vedere cosa sta per accadere, facciamo un piccolo passo indietro. Come una Madre: dove eravamo rimasti Angela ed i due bambini arrivano a Roma, al termine di un viaggio ricco di ostacoli. Più volte la Graziani ha temuto di essere arrivata allo scontro faccia a faccia con i suoi inseguitori, ma per fortuna non è stato così. Durante il ... uominiedonnenews

