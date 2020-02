Album in uscita dopo Sanremo 2020: tutte le novità e i repack degli artisti in gara (Di lunedì 10 febbraio 2020) Terminata la kermesse del Teatro dell'Ariston l'attenzione si sposta sugli Album in uscita dopo Sanremo 2020, una ricerca quasi automatica che segue lo strascico della forte attenzione mediatica che il Festival registra ogni anno. Alcuni artisti, del resto, hanno pubblicato il loro nuovo disco proprio nei giorni in cui si trovavano in gara, in tempo per includere il brano scelto per la kermesse ed eventualmente la cover presentata nella serata di giovedì 6 febbraio. 24 artisti e 8 nuove proposte con dischi già all'attivo o prossime pubblicazioni continuano a fronteggiarsi, mettendo alla prova quanto detto dalla cantautrice Levante all'Attico Monina: "Il vero Sanremo inizia dal lunedì", ovvero dalla settimana immediatamente successiva al Festival in cui il pubblico dimostra veramente quali sono i brani più graditi dopo la gara. I dischi usciti il 7 febbraio Durante la cinque ... optimaitalia

