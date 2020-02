Una Vita anticipazioni Spagna: Marcia scompare nel nulla (Di domenica 9 febbraio 2020) Le anticipazioni di Una Vita delle puntate spagnole rivelano che Ursula porterà avanti il piano di Genoveva volto a sbarazzarsi di Marcia, la donna della quale è innamorato Felipe. Nel frattempo, Emilio e Cinta decideranno di fuggire insieme e chiederanno una mano a Jose per ottenere un lavoro in Argentina. I loro genitori li ostacoleranno? Una bella notizia farà felici i vicini: Mauro è tornato. Una Vita trame spagnole: Mauro torna ad Acacias Nelle prossime puntate iberiche della soap opera, vedremo il ritorno di un amato personaggio. Stiamo parlando di Mauro San Emeterio, che soggiornerà per qualche tempo a casa di Felipe. Purtroppo, il commissario porterà cattive notizie, in quanto la sua amata Teresa è morta. A casa Palacios intanto, Lolita e Carmen non riusciranno ad andare d’accordo. Misteriosamente, Ursula e Genoveva si allontaneranno dal quartierino per portare avanti il ... kontrokultura

