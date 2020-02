Spirit Awards 2020, i premi: trionfano The Farewell, Adam Sandler e Booksmart (Di domenica 9 febbraio 2020) Gli Indipendent Spirit Awards 2020 vedono il trionfo di The Farewell, Adam Sandler e Booksmart; Parasite vince il premio per il Miglior Film Straniero. Spirit Award 2020, la serata che precede quella degli Oscar premia The Farewell come Miglior Film, Adam Sandler come Attore Protagonista e Booksmart, l'opera prima di Olivia Wilde. Riconoscimenti anche per Parasite di Bong Joon-ho, eletto miglior film straniero, Jarin Blaschke di The Lighthouse per la fotografia e ai Fratelli Safdie per la regia. Judy Garland, che potrebbe fare doppietta questa sera agli Academy, porta a casa il premio per l'interpretazione femminile, assieme a Zhao Shuzhen di The Farewell (Miglior Attrice Non Protagonista). Nella categoria dei Non Protagonisti vince anche Willem Dafoe, mentre la Miglior Sceneggiatura va a Noah Baumbach ... movieplayer

