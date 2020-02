Spal Sassuolo 0-0 LIVE: ci prova Boga (Di domenica 9 febbraio 2020) Allo Stadio Mazza, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Ferrara) – Allo Stadio Paolo Mazza, Spal e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Sassuolo 0-0 MOVIOLA 7′ Ci prova Boga – Bella azione in ripartenza del Sassuolo che porta alla conclusione Boga ma il tiro è centrale e facile preda di Berisha. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Spal Sassuolo 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Spal (3-5-2): Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Cionek, Felipe, Zukanovic, Salamon, Fares, Valdifiori, Murgia, Valoti, Tunjov, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici Sassuolo ... calcionews24

