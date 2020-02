Sci di fondo: Alexander Bolshunov fa sua la 15 km mass start di Falun, Coppa del Mondo 2020 quasi in cassaforte per il russo (Di domenica 9 febbraio 2020) Cambia il format di gara, non cambia il grande protagonista: Alexander Bolshunov, che dopo il Tour de Ski e e le altre cinque vittorie individuali dell’anno si prende anche la 15 km mass start a tecnica libera di Falun. Il russo, con il successo odierno, il 14° della sua carriera di Coppa del Mondo, mette una serissima ipoteca sulla Sfera di Cristallo di sci di fondo, in cui il suo rivale (assente) Johannes Klaebo comincia ad allontanarsi nell’ordine delle centinaia di punti. La condotta di gara di Bolshunov è quella di un uomo che, ormai, sente l’odore di qualcosa di grande davanti ai suoi occhi. Nulla è in grado di fermarlo, neppure una caduta di entità praticamente nulla, e quando parte Krueger è il primo a riportarsi sul norvegese. Il leader di Coppa del Mondo va a prendersi entrambi gli sprint intermedi, guadagnando così 30 punti, e diventa protagonista principale ... oasport

