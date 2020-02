Sanremo 2020: Francesco Gabbani in gara con “Viceversa” (Testo e Video) (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo 2020: la canzone di Francesco Gabbani è “Viceversa”. Il Testo e Video La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i Video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Francesco Gabbani. Clicca qui per ulteriori informazioni su Sanremo 2020 Dopo una lunga carriera come autore, Francesco Gabbani sale alla ribalta vincendo nel 2017 con Occidentali’s Karma il Festival di Sanremo. Il brano che porterà in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo si intitola “Viceversa”. Ecco il Video dell’esibizione nella seconda serata: Francesco ... dituttounpop

