Robin Friday, storia di un talento frenato da testa, alcol e droghe: dal terribile incidente in cantiere a quella volta che defecò nella borsa di un avversario (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vi raccontiamo oggi una storia davvero particolare. Quella di un talento immenso per il calcio, sprecato per colpa dei vizi più abominevoli della natura umana. Questa è la storia di Robin Friday. Il nostro protagonista nasce il 27 luglio del 1952 ad Acton, cittadina ad ovest di Londra a due passi dall’aeroporto di Heathrow. Cresce insieme al fratello gemello Tony. I due giocano a calcio, ma è subito evidente come Robin abbia un talento speciale. Già a 10 anni con il pallone riesce a fare cose incredibili. La sua specialità è lanciare la palla in alto e stopparla con la parte posteriore del collo. Eppure inizia a giocare in porta. Ha riflessi eccezionali. L’altro sport in cui si dimostra abilissimo è il cricket. A 13 anni diversi club londinesi gli offrono la possibilità di allenarsi con loro ma alla fine decidono tutti di non trattenere Robin. Prima il Crystal Palace e poi ... calcioweb.eu

