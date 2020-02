Previsioni Meteo Toscana: deboli piogge sui rilievi (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana per i prossimi giorni, fino al 13 febbraio. Oggi parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità a partire dalla costa e in estensione al resto della regione. Nella seconda parte della giornata deboli piogge sparse saranno possibili sui rilievi in particolare delle zone settentrionali con nevischio sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati su costa, Arcipelago e crinali appenninici. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: quasi stazionarie o in lieve aumento in particolare sulla costa. Domani nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali dove sono previste piogge a tratti persistenti ma in genere di debole ... meteoweb.eu

DPCgov : ???? Ogni giorno la Rete dei centri funzionali: ??????? elabora previsioni meteo ???? monitora i fenomeni e il loro impatt… - Appleforyou83 : I've just posted a new blog: 3B Meteo - Previsioni Meteo si aggiorna alla vers 6.9.3 - TgLa7 : Le previsioni meteo di sabato 8 febbraio 2020 -