Napoli-Lecce, tornano Maksimovic e Koulibaly. Politano titolare (Di domenica 9 febbraio 2020) Tra poco il Napoli incontrerà il Lecce allo Stadio San Paolo. Il fischio di inizio è previsto per le 15. Rino Gattuso ha fatto le sue scelte. Per difendere la porta ha scelto Ospina. In difesa, non gioca Manolas e rientra Koulibaly dopo la lunga assenza. Al fianco del senegalese fiducia a Maksimovic. Di Lorenzo torna a destra, mentre a sinistra c’è Mario Rui. A centrocampo, i due nuovi acquisti titolari dal primo minuto: Demme e Lobotka. Accanto a loro Zielinski. In attacco un’altra novità: Politano in campo dal fischio di inizio accanto a Milik e Insigne. Callejon, stavolta, riposa. Ecco le formazioni. Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski, Politano, Milik, Insigne. All.: Gattuso L'articolo Napoli-Lecce, tornano Maksimovic e Koulibaly. Politano titolare ilNapolista. ilnapolista

