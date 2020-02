Napoli-Lecce, Giuntoli: “Rigore Milik? Inaccettabile che l’arbitro non vada al Var” (Di domenica 9 febbraio 2020) Il direttore sportivo azzurro dopo Napoli-Lecce sull’episodio che ha visto il direttore di gara non assegnare il netto calcio di rigore alla formazione di Gattuso. Calcio Napoli “Siamo partiti bene ma poi alle prime difficoltà siamo andati in paura, siamo diventati passivi. Questo è un problema che dobbiamo risolvere”. Parla subito di personalità Rino Gattuso nel dopopartita contro il Lecce, sesta sconfitta in casa per il Napoli. “La preoccupazione più grande – dice – è proprio la fragilità. Ho visto Lapadula stoppare quindici palloni in mezzo a tre nostri difensori e il Lecce saliva. La rivedremo bene in tv per capire certi errori. Nella prima mezz’ora abbiamo avuto cinque palle gol ma poi in fase passiva soffriamo, puoi anche aspettare l’avversario ma se arrivano sul fondo ci devi andare con veemenza, oppure penso al secondo gol del ... 2anews

sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… - SkySport : ???? Serie ?? - 23^ Giornata ?? #Napoli ?? #Lecce 2-3 ? #Lapadula (23') ? #Milik (48’) ? #Lapadula (61’) ? #Mancosu (82'… -