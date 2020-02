La verità degli operai sull'incidente del Frecciarossa a Lodi (Di domenica 9 febbraio 2020) Si pensava che si avvalessero della facoltà di non rispondere i cinque operai di Rfi (Rete ferroviaria italiana) indagati nell'inchiesta sul deragliamento di un treno Frecciarossa all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, nella campagna lombarda, che ha provocato la morte di due macchinisti. Perché hanno avuto pochissime ore per prepararsi una difesa coi loro avvocati dopo gli avvisi di garanzia di ieri e perché, in una fase ancora embrionale degli accertamenti, gli indagati, a maggior ragione se non arrestati, di solito preferiscono non scoprire tutte le loro carte. Invece avevano voglia di chiarire subito la loro versione su quanto accaduto poco prima dello schianto che è costato la vita a Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. A chi indaga - presenti il pm di Lodi Giulia Aragno e gli investigatori della polizia ferroviaria Angelo Laurino e Marco Napoli - hanno spiegato la ... agi

Sanremo 2020 | La terribile verità degli orchestrali : stipendi da fame : Sanremo 2020 paga agli orchestrali stipendi vergognosi, tanto che molti musicisti si rifiutano di suonare all’Ariston. La differenza tra orchestra e compartimento ritmico, inoltre, è enorme. Sanremo è entrato nel mirino di personaggi di grandissimo peso mediatico a causa dei cachet esorbitanti che il Festival sarebbe stato disposto a pagare ad alcuni ospiti speciali. Dopo la polemica sul cachet […] L'articolo Sanremo 2020 | La ...

C’è posta per te | tutta la verità sui regali degli ospiti vip : C’è posta per te: chi paga i regali che tutte le settimane ricevono i protagonisti delle sorprese con gli ospiti vip? Ecco la verità . Ogni settimana, a C’è posta per te, Maria De Filippi racconta due storie di cui sono protagonisti anche degli ospiti vip. Solitamente, i protagonisti delle storie ricevono anche importanti regali dai […] L'articolo C’è posta per te | tutta la verità sui regali degli ospiti vip è stato ...

Locarno 2020 : Hanif Kureishi ospite degli Eventi letterari Monte verità : Locarno 2020 , lo scrittore Hanif Kureishi sarà l' ospite della serata di apertura degli Eventi letterari del Monte Verità . L'ottava edizione degli Eventi , intitolata Grandi Speranze, si svolgerà dal 2 al 5 aprile 2020 . Lo scrittore britannico Hanif Kureishi ospite a Locarno per la serata inaugurale degli Eventi letterari Monte Verità 2020 , diretti da Paolo Di Stefano, che con il titolo Grandi Speranze (prendendo spunto dal celebre romanzo di ...

Fondi Lega - Zingaretti : “Salvini dica la verità - sono soldi degli italiani” : Nicola Zingaretti, segretario del Pd, è intervenuto questa sera a 'Di Martedì', attacca Matteo Salvini a proposito degli sviluppi dell'indagine sui 49 milioni di Fondi della Lega: "C'è un grande mistero. Mi spiace che la Lega ambisca a guidare il Paese e Salvini ride e dice 'non ne so nulla'. Non è bello, perché quelli sono soldi delle tasse dei cittadini che sono scomparsi. Ora l'indagine farà il suo corso ma bisognerebbe dire la ...

danieleviotti : Ancora un giovane, ancora uno studente. Ancora in Egitto. Un nostro studente, arrestato e probabilmente torturato i… - TizianaFerrario : Ambasciatore Cantini davvero non risponde alle mail dei genitori di #GiulioRegeni? Una risposta ambasciatore la dev… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: La verità degli operai sull'incidente del Frecciarossa a Lodi -