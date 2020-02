Inzaghi: “Stiamo scrivendo record che rimarranno nella storia” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCosenza – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento essere ospite del Cosenza. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “San Vito-Marulla” per affrontare la formazione di Piero Braglia. Questi i temi affrontati in conferenza dal tecnico della Strega dopo la sfida con i silani. Segreti – “Faccio fatica a trovare parole per descrivere questi ragazzi. Oggi eravamo in emergenza, avevo solo due cambi e tanti ragazzi in panchina, ci mancavano otto giocatori e bisogna solo fare i complimenti alla squadra. Li avevo avvertiti delle insidie che nascondeva questa gara ed eravamo riusciti a partire molto bene, creando una grossa occasione con Sau. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo della gara, nonostante l’occasione del Cosenza con ... anteprima24

