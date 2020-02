Esclusiva – Domani l’emendamento M5s-Pd per salvare de Magistris (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Marina Cappitti Napoli – Il Governo M5S-Pd salva de Magistris. Eccolo, in Esclusiva, l’emendamento da inserire nel Milleproroghe con cui il Governo giallo-rosso ha intenzione di salvare il sindaco e che arriverà in Commissione Bilancio alla Camera Domani mattina. Una sorta di Salva Napoli a tempo: la misura congela per un anno gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, ovvero il rischio dissesto per il Comune di Napoli. Con la bocciatura del bilancio – per la Corte Costituzionale l’amministrazione non poteva utilizzare le anticipazioni di liquidità dello Stato – il disavanzo infatti, ricalcolato è aumento di circa un miliardo di euro. Una sentenza che fa tremare da settimane Palazzo San Giacomo. In soccorso del sindaco l’emendamento giallo-rosso che ‘neutralizza’ per un anno l’incremento del deficit da 1 miliardo a 700 milioni ... anteprima24

