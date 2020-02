Setta satanica per ottenere sesso, scatta l’arresto per un 23enne (Di sabato 8 febbraio 2020) Si presentava come un diavolo-vampiro, con poteri sovrannaturali ma dietro c’era una vera e propria Setta satanica. Un modo per plagiare ragazzi e ragazze spesso ancora minorenni. Finisce in manette uno studente straniero di 23 anni. scattate le perquisizioni in diverse abitazioni Una presunta Setta satanica che portava al plagio di ragazzi minorenni in cambio … L'articolo Setta satanica per ottenere sesso, scatta l’arresto per un 23enne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

