Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2020: si parte con la discesa, Federica Brignone e le azzurre vogliono la vittoria! (Di sabato 8 febbraio 2020) Sarà caldissimo il fine settimana di Garmisch-partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, e non solo per la lotta per la classifica generale. Sulle nevi bavaresi, infatti, potrebbe davvero riaprirsi ogni discorso verso la Sfera di Cristallo anche se, contemporaneamente, la colonnina di Mercurio rischia di rovinare la discesa che prenderà il via alle ore 11.30. Andiamo con ordine. Le previsioni meteo, infatti, parlano di sole pieno per la due-giorni sulla Kandahar, ma le temperature dovrebbero aggirarsi, se non addirittura valicare, i 10 gradi. In poche parole vivremo condizioni limite per la disputa della gara. Chi sceglierà i pettorali con i numeri più bassi potrebbe fare la differenza, in vista di un tracciato che potrebbe andare a rovinarsi in tempi rapidi. La speranza di tutti è che la prova si possa disputare nel migliore dei modi con le atlete ... oasport

Fisiofficial : La valanga rosa irrompe a @quelliche_rai2 domenica 9 febbraio, non perdetela!! - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… -