Repubblica: Koulibaly spera di convincere Gattuso a farlo giocare contro il Lecce (Di sabato 8 febbraio 2020) Dopo il brutto infortunio rimediato il 14 dicembre alla prima con Gattuso in panchina, Koulibaly sembra finalmente pronto a rientrare. Dopo due mesi l’infortunio muscolare che lo aveva costretto ad abbandonare il campo contro il Parma è acqua passata, ma Kalidou deve riconquistare la sua maglia da titolare nella squadra di Gattuso, scrive oggi Repubblica. Il traguardo è vicino, manca l’ultimo scatto per convincere Gattuso a concedergli una maglia da titolare, ma Koulibaly ci spera. Ha messo il Lecce nel mirino: ieri il barometro delle sensazioni si è piazzato sull’ottimismo. Le possibilità sono leggermente aumentate. Manca soltanto l’ultimo test nel corso della rifinitura di oggi, ma il Napoli sta per ritrovare il suo leader. Koulibaly ha voglia di cancellare il ricordo dei primi mesi di questo campionato e riconquistare la sua etichetta di “miglior difensore del ... ilnapolista

