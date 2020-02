Porto-Benfica come Roma-Lazio, impiccati sotto un ponte i manichini di arbitro e giocatore ospite (Di sabato 8 febbraio 2020) Orrore prima di Porto-Benfica, superclassica del calcio lusitano. Due manichini sono stati impiccati sotto un ponte, uno con la maglia del Benfica e l’altro con la divisa dell’arbitro. Un gesto che in Italia abbiamo visto nei pressi del “Colosseo” con i manichini rappresentanti i calciatori della Roma. Una sfida molto sentita quella tra i Dragoes e le Aquile di Lisbona e che potrebbe riaprire la Primeira Liga. Il Benfica, infatti, ha 7 punti di vantaggio sugli acerrimi rivali che, in caso di vittoria, potrebbero accorciare le distanze. Infiltrazione ‘flash’ in campo: gli passano la siringa, calciatore beccato dalle telecamere FOTOL'articolo Porto-Benfica come Roma-Lazio, impiccati sotto un ponte i manichini di arbitro e giocatore ospite CalcioWeb. calcioweb.eu

