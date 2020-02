Montesarchio, in sindaco Damiano: “Urla da social e sciocchezze le lasciamo ad altri” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontesarchio (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Franco Damiano, primo cittadino di Montesarchio. “Non è raro ai tempi dei social imbattersi in chi, in pochi secondi, è in grado di dibattere ora di questo ora di quell’argomento naturalmente elevandosi al rango di massimo esperto. Negli ultimi giorni ne abbiamo alcuni a Montesarchio pronti a fornire lezioni di sicurezza, naturalmente senza averne alcun titolo. Per questo intervengo: solitamente preferisco essere silenzioso, studiare con la maggioranza i mille problemi e cercare di dare risposte e scegliere con le risorse disponibili le priorità. E quindi di questi tempi abbiamo il dovere anche di essere maestri e ridare dignità alla politica, ad un certo tipo di politica, quella riformista e liberal-democratica a cui io ho sempre fatto riferimento avendo anche per fortuna ... anteprima24

