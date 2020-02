Il governo vuole la fiducia sulla prescrizione (e Renzi minaccia di farlo cadere) (Di sabato 8 febbraio 2020) Il governo Conte pensa di mettere la fiducia sulla mediazione raggiunta tra Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle e Liberi e Uguali sulla prescrizione. Questo significa che se i senatori di Italia Viva non la voteranno l’esecutivo cadrà. Fragorosamente. Il governo vuole la fiducia sulla prescrizione (e Renzi minaccia di farlo cadere) L’obiettivo di Conte è di evitare un decreto ad hoc e di inserire la «nuova» prescrizione nel Milleproroghe, per farla passare a colpi di fiducia. Ma c’è un piano B, che invece prevede una “sospensione tecnica” della legge entrata in vigore il primo gennaio, sempre da inserire nel decreto Milleproroghe. Entrambe le strade sono irte di ostacoli perché la materia è estranea a quel decreto ma è chiaro che nell’uno o nell’altro caso le cose cambiano moltissimo: se si recepisce l’accordo si mettono i Renziani con le spalle ... nextquotidiano

